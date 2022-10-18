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Общество / Авто и транспорт
18 октября 2022, 10:00

В Екатеринбурге ликвидировали незаконную парковку

  Валерия Белякова
Парковка

В Кировском районе Екатеринбурга житель организовал незаконную парковку. Фото: Владимир Мартьянов

В Кировском районе Екатеринбурга под контролем судебных приставов ликвидировали стихийную парковку. Придомовую территорию незаконно занял один из жителей.

На участке мужчина самовольно установил ограждения и поставил охранные будки, сообщили в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области. В отношении гражданина судебные приставы возбудили исполнительное производство. Материалы на рассмотрение были переданы в Кировский районный суд Екатеринбурга. Там действия "захватчика" признали незаконными и потребовали освободить земельный участок.

Однако организатор незаконной парковки решение суда не спешил исполнять. В адрес гражданина было направлено требование о ликвидации стоянки в принудительном порядке, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Под контролем приставов территория была освобождена, с участка вывезены охранные будки и демонтированы ограждения.

Видео: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Ранее в Реже судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль за долги по алиментам и налогам.

Областная газета Свердловской области

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