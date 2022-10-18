Жителей Среднего Урала призвали "переобуть" машины

Водителей призывают соблюдать ПДД в период непогоды. Фото: Павел Ворожцов

Госавтоинспекция Свердловской области напомнила автовладельцам о необходимости сменить резину на транспортных средствах к зиме. Уже на этой неделе синоптики обещают минусовые температуры и мокрый снег.

Как отмечают в региональном УГИБДД ГУ МВД России, своевременная установка зимних шин поможет избежать неприятных ситуаций и ДТП на скользкой и заснеженной дороге.

"Не откладывайте процесс замены шин, своевременно побеспокойтесь о своей безопасности и безопасности своих близких, а также других участников дорожного движения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно в период первых осадков и заморозков водители провоцируют массу мелких ДТП, на дорогах возникают заторы. Необходимо сменить стиль вождения на более аккуратный, исключить резкие маневры и торможения. А неопытным водителям и вовсе предлагается отказаться от управления личным транспортом.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшую ночь столбики термометров опустятся до 0...+5 ºС. А уже в ночь на четверг ожидаются заморозки — до -1 ºС. В дневные часы 19 и 20 октября температура воздуха незначительно повысится — +3...+8 ºС и +2...+7 ºС соответственно. Пройдет мокрый снег.