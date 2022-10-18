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Общество / Авто и транспорт
18 октября 2022, 18:38

В Солнечном меняется схема движения трех автобусов

автобус

Горожан просят заранее планировать свой маршрут с учетом нововведений. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге с 21:00 18 октября до 14:00 19 октября изменится схема движения автобусных маршрутов № 077, 53 и 57А по Солнечному микрорайону. Ограничения связаны с реконструкцией улицы Лучистой.

По данным пресс-службы мэрии уральской столицы, в указанный период автобусы № 077 и № 53 будут следовать по улицам Нескучной – Лучистой – Любви – Золотистому бульвару – Счастливой – Лучистой в направлении к центру города. Обратно по Лучистой – Счастливой – Золотистому бульвару – Любви – Лучистой.

Временно отменяются остановки "Счастливая" и "Чемпионов". Вводится допостановка "Солнечный микрорайон" на ремонтируемой улице.

Автобусы маршрута № 57А проследуют в направлении к центру города по Чемпионов – Золотистому бульвару – Счастливой – Лучистой. Обратно по Лучистой – Счастливой – Золотистому бульвару – Чемпионов. Пассажиров не будут высаживать на "Чемпионов". Допостановки расположатся на Лучистой – "Солнечный микрорайон", на Золотистом бульваре – "Счастливая" и "Чемпионов".

Областная газета Свердловской области

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