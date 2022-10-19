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19 октября 2022, 17:00

Свердловский губернатор анонсировал строительство еще одного ЕКАДа

строительство дороги

Новая дорога станет вторым кольцом вокруг Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьева

Вокруг Екатеринбурга может появиться еще одна кольцевая автодорога. О такой возможности заявил губернатор Свердловской области в ходе пленарного заседания на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

Глава региона считает, что есть необходимость планировать следующий обход вокруг уральской столицы. ЕКАД станет внутренним кольцом.

"Там Академический, Солнечный <…>. Поэтому надо думать уже о следующем кольце, которое будет опоясывать и формировать Екатеринбургскую агломерацию", — передает слова губернатора корреспондент "Областной газеты", который работает на мероприятии.

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Областная газета Свердловской области

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