На трассе Екатеринбург — Тюмень открыли четырехполосный участок

Участок дороги Екатеринбург — Тюмень расширен до четырех полос. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Тюменском тракте ввели в эксплуатацию участок дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Он станет логическим продолжением трассы Москва — Казань — Екатеринбург, которую расширят до четырех полос на всем протяжении до 2025 года.

Прежде открытый участок дороги Екатеринбург — Тюмень состоял из двух полос. После реконструкции он стал четырехполосным, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"По центру сделано металлическое барьерное ограждение, которое предотвратит столкновение встречных потоков. На этом участке построены 3 разворотных петли, которые минимизируют перепробег для жителей населенных пунктов, прилегающих к этому участку", — отметил начальник ФКУ "Уралуправтодор" Андрей Жуков.

За два года на участке строители увеличили в ширину земляное полотно, заменили "дорожную одежду", сделали разворотные петли, а также провели реконструкцию мостов через реки Сугатку и Юрмыч. Теперь конструкции способны выдерживать современные нагрузки транспорта. Также на трассе возведены два пешеходных перехода для жителей деревень Сугат и Чупина.

Ранее на Тюменском тракте увеличили до четырех полос участок в обход Камышлова. Там появилось информационное табло, освещенные петли для разворота, надземный пешеходный переход у деревни Бутырки. Также в 2022 году на трассе между Екатеринбургом и Тюменью (с 215-го по 240-й километры) сделали капремонт полотна, отремонтировали и расширили 5 автомобильных мостов, сделали 4 разворотных петли и 3 надземных конструкции для перехода.

Отметим, Владимир Путин летом 2022 года поручил продлить скоростную трассу М-12 до Тюмени. Это необходимо для выведения дороги на границу с Казахстаном в рамках коридора Европа — Западный Китай.

"Это очень важная дорога для региона и его жителей. Территория может полноценно развиваться только тогда, когда полностью решен вопрос с транспортной доступностью. Появление такого мощного коридора — это всегда импульс развитию экономики региона", — отмечал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По данным "Уралуправтодора", в ближайшее время будут подготовлены государственные контракты на строительство дорог в обход Белоярского и Богдановича. В 2024 году на объектах планируют создать 6 транспортных развязок, 11 петель для разворота, 26 мостов для движения машин и перехода пешеходов.

Напомним, ранее на Пермском тракте был открыт расширенный 15-километровый участок дороги.