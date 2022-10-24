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Общество / Авто и транспорт
24 октября 2022, 13:32

В Екатеринбурге сменят номера шести троллейбусных маршрутов

Троллейбус №7

Троллейбус № 7 "Посадская – Академическая" будет перенумерован в № 27. Фото: Владимир Мартьянов

Администрация Екатеринбурга продолжает работу по сквозной нумерации общественного транспорта, чтобы избавиться от дублирующихся номеров маршрутов. С 1 декабря 2022 года номера изменят на шести троллейбусах уральской столицы.

"Планируется разграничить цифровые значения, присвоенные маршрутам, по видам общественного транспорта. Это даст возможность лучше ориентироваться в транспортной системе мегаполиса как горожанам, так и гостям уральской столицы, повысить качество транспортного сообщения", — рассказал замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Администрация планирует дать всем трамваям номера с 1 по 20, троллейбусам — с 20 по 40, а автобусам — все дальнейшие цифры.

Сквозная нумерация позволит избавиться от повторяющихся обозначений маршрутов, а также в случае, например, технической неисправности трамвая, запускать по его маршруту автобус с тем же номером. Кроме того, нумерация автобусов, курсирующих в центре города, и тех, которые ездят до отдаленных населенных пунктов, будет отличаться.

С 1 декабря изменятся номера следующих троллейбусных маршрутов:

  • № 7 "Посадская – Академическая" станет № 37;
  • № 8 "Коммунистическая – Площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая" станет № 38;
  • № 10 "Ильича – Площадь 1-й Пятилетки – Ильича" станет № 30;
  • № 12 "Коммунистическая – Академическая" станет № 32;
  • № 15 "Ботаническая – Крауля" станет № 35;
  • № 17 "Коммунистическая – Калининская" станет № 29.

Несмотря на обновленную нумерацию, маршруты этих троллейбусов останутся прежними, пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

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Областная газета Свердловской области

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