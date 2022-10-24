В Екатеринбурге сменят номера шести троллейбусных маршрутов

Администрация Екатеринбурга продолжает работу по сквозной нумерации общественного транспорта, чтобы избавиться от дублирующихся номеров маршрутов. С 1 декабря 2022 года номера изменят на шести троллейбусах уральской столицы.
"Планируется разграничить цифровые значения, присвоенные маршрутам, по видам общественного транспорта. Это даст возможность лучше ориентироваться в транспортной системе мегаполиса как горожанам, так и гостям уральской столицы, повысить качество транспортного сообщения", — рассказал замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.
Администрация планирует дать всем трамваям номера с 1 по 20, троллейбусам — с 20 по 40, а автобусам — все дальнейшие цифры.
Сквозная нумерация позволит избавиться от повторяющихся обозначений маршрутов, а также в случае, например, технической неисправности трамвая, запускать по его маршруту автобус с тем же номером. Кроме того, нумерация автобусов, курсирующих в центре города, и тех, которые ездят до отдаленных населенных пунктов, будет отличаться.
С 1 декабря изменятся номера следующих троллейбусных маршрутов:
- № 7 "Посадская – Академическая" станет № 37;
- № 8 "Коммунистическая – Площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая" станет № 38;
- № 10 "Ильича – Площадь 1-й Пятилетки – Ильича" станет № 30;
- № 12 "Коммунистическая – Академическая" станет № 32;
- № 15 "Ботаническая – Крауля" станет № 35;
- № 17 "Коммунистическая – Калининская" станет № 29.
Несмотря на обновленную нумерацию, маршруты этих троллейбусов останутся прежними, пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
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