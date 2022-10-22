Свердловские полицейские вернули журналисту угнанный автомобиль

Угон автомобиля свердловские полицейские раскрыли по горячим следам. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Сотрудники свердловского главка МВД по горячим следам раскрыли угон автомобиля, принадлежащего екатеринбургскому журналисту. Сыщики задержали подозреваемых и вернули владельцу похищенную машину.

По данным полиции, иномарку потерпевшего злоумышленники угнали ночью 11 октября с улицы Большакова. В этом были задействованы трое человек. Они заменили электронный блок управления двигателем с помощью специального оборудования, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Одного из участников группы оперуполномоченные УУР ГУ МВД области взяли с поличным при реализации "корейца" в разбор. Часть фигурантов сейчас по решению Октябрьского районного суда столицы Среднего Урала находится под подпиской о невыезде, а другая — под домашним арестом. Полицейские проверяют группу подозреваемых на причастность к другим подобным эпизодам. Журналист URA.RU Александр Поздеев выразил сотрудникам свердловского угрозыска искренние слова благодарности за профессиональную работу по изобличению злоумышленников", — отметил полковник Валерий Горелых.

Расследование дела продолжается.

Напомним, в Екатеринбурге задержали подозреваемых, которые снимали запчасти с автомобилей каршеринга.