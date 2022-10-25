Два ключевых региона УрФО свяжет "Орлан"

По ходу маршрута предусмотрены 6 остановок в Свердловской и Челябинской областях. Фото: telegram-канал Южно-Уральской железной дороги

С 11 ноября между Челябинском и Екатеринбургом по железной дороге начнет курсировать рельсовый автобус "Орлан". Современный дизель-поезд будет ходить ежедневно. Соглашение о запуске подписали в июле 2022 года губернаторы Свердловской и Челябинской областей — Евгений Куйвашев и Алексей Текслер.

Состав будет отправляться из Челябинска в 6:50, прибывать в Екатеринбург в 10:46 по местному времени. Обратно на Южный Урал со станции Екатеринбург-пассажирский "Орлан" будет уходить в 18:07. В пути пассажиры проведут 3 часа 56 минут, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

По ходу следования предусмотрены 6 остановок в Свердловской и Челябинской областях:

о. п. Первомайская,

Полевской,

Верхний Уфалей,

Кыштым,

Станция Аргаяш,

о. п. 236-й км.

"Новые комфортабельные поезда — это дополнительные возможности для жителей совершать поездки в различных направлениях и, что особенно важно, — это доступ к туристическим и социально важным объектам", — подчеркивает министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Фото: telegram-канал Южно-Уральской железной дороги ​

Орлан оборудован удобными мягкими сидениями, широкими багажными полками, информационными табло и светодиодным освещением. В каждом вагоне есть климатическая установка для обеззараживания воздуха. Поездка на рельсовом автобусе для пассажиров обещает быть комфортной за счет плавного хода. Для этого подвеска состава оборудована пневморессорами. Подвижной состав адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. Посадка и высадка может осуществляться через головной вагон. Также поезд используется для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог.

Фото: telegram-канал Южно-Уральской железной дороги ​

"Развитие железнодорожного сообщения между Челябинском и Екатеринбургом — это важный социальный проект, значимый для двух регионов. Он стал возможен благодаря слаженным действиям железнодорожников и поддержке органов власти Челябинской и Свердловской областей. Уверен, что новый маршрут станет популярным у жителей регионов", — рассказал заместитель начальника ЮУЖД по работе с органами власти Дмитрий Горбунов.

Напомним, ранее в Свердловской области запустили движение электропоездов "Ласточка" между Екатеринбургом и Красноуфимском.