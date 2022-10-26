До 3 ноября продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортов России

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах. Фото: Галина Соловьева

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Он будет действовать до 3 ноября.

Как и прежде, пассажиров не принимают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

Перевозить пассажиров по-прежнему рекомендуется через Москву, Сочи, Ставрополь, Волгоград и Минеральные Воды.

Напомним, что ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 28 октября.