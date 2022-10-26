В Екатеринбурге может подорожать проезд в общественном транспорте

Сейчас стоимость проезда в наземном и подземном транспорте города составляет 32 рубля. Фото: Владимир Мартьянов

Цена за проезд в общественном транспорте может вырасти. О такой возможности заявил замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков в ходе сегодняшнего брифинга.

По его словам, заявка на повышение стоимости проезда подана в Региональную энергетическую комиссию. РЭК ее рассматривает.

"В зависимости от того, какие расходы они признают на следующий год, такие тарифы и будут утверждены. Да, тарифы с точки зрения изменения рассматриваются", — сказал вице-мэр. Однако насколько может подорожать проезд в общественном транспорте, он не уточнил.

Напомним, в феврале текущего года проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга подорожал на 4 рубля — с 28 до 32 рублей. До этого столько же стал стоить билет в метро.

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