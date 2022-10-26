Темы дня

Общество / Авто и транспорт
26 октября 2022, 13:32

В Екатеринбурге может подорожать проезд в общественном транспорте

стоимость проезда в транспорте

Сейчас стоимость проезда в наземном и подземном транспорте города составляет 32 рубля. Фото: Владимир Мартьянов

Цена за проезд в общественном транспорте может вырасти. О такой возможности заявил замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков в ходе сегодняшнего брифинга.

По его словам, заявка на повышение стоимости проезда подана в Региональную энергетическую комиссию. РЭК ее рассматривает.

"В зависимости от того, какие расходы они признают на следующий год, такие тарифы и будут утверждены. Да, тарифы с точки зрения изменения рассматриваются", — сказал вице-мэр. Однако насколько может подорожать проезд в общественном транспорте, он не уточнил.

Напомним, в феврале текущего года проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга подорожал на 4 рубля — с 28 до 32 рублей. До этого столько же стал стоить билет в метро.

Читайте по теме:

В Екатеринбурге расширили список пассажиров-льготников.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.10.2022, 21:27 / Общество
"Автомобилист" всухую проиграл битву лидеров Востока
26.10.2022, 21:10 / Общество
Средний Урал получит федеральные деньги на повышение зарплат медработников
26.10.2022, 20:28 / Общество
В мэрии Екатеринбурга рассказали, как получить выплаты по мобилизации
26.10.2022, 19:55 / Общество
Стартапы девяти свердловских студентов получат по миллиону рублей
26.10.2022, 18:51 / Общество
Свердловские врачи спасли двухмесячного младенца с опасной патологией головного мозга