Авиакомпания Air Arabia запускает рейсы из Кольцово

Air Arabia начинает выполнение полетной программы из международного аэропорта Кольцово. Фото: Павел Ворожцов

Со 2 декабря арабский авиаперевозчик начнет обслуживать маршрут Шарджа – Екатеринбург – Шарджа. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A320.

Из Екатеринбурга будет назначено до четырех рейсов в неделю – по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратно – по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Шарджи запланирован на 18:55, прибытие в столицу Урала в 00:50 на следующий день. Отправление из Кольцово в 01:50, прилет – в 06:05.

По данным пресс-службы аэропорта, авиакомпания Air Arabia выполняла рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года. Полеты в Шарджу в настоящее время из Кольцово не осуществляются.