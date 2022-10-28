Перекрытие на улице Горького в Екатеринбурге продлили еще почти на месяц

Речь идет об участке возле здания № 4 (музей природы). Фото: сайт администрации Екатеринбурга

МУП "Водоканал" продлевает сроки ограничения движения на улице Горького в Екатеринбурге. Перекрытие будет действовать до 20 ноября.

Речь идет об участке возле здания № 4 (музей природы). Ограничение связано с реконструкцией канализационной сети, пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Специалисты просят жителей города прокладывать свой маршрут заранее.

Добавим, Водоканал также закроет движение по переулку Кольцова (от ул. Республиканской до ул. Молодежи) с 15 ноября по 15 декабря. Рабочие будут строить сети водоотведения.