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28 октября 2022, 17:58

Перекрытие на улице Горького в Екатеринбурге продлили еще почти на месяц

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Речь идет об участке возле здания № 4 (музей природы). Фото: сайт администрации Екатеринбурга

МУП "Водоканал" продлевает сроки ограничения движения на улице Горького в Екатеринбурге. Перекрытие будет действовать до 20 ноября.

Речь идет об участке возле здания № 4 (музей природы). Ограничение связано с реконструкцией канализационной сети, пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Специалисты просят жителей города прокладывать свой маршрут заранее.

Добавим, Водоканал также закроет движение по переулку Кольцова (от ул. Республиканской до ул. Молодежи) с 15 ноября по 15 декабря. Рабочие будут строить сети водоотведения.

Областная газета Свердловской области

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