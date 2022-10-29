Российские авиакомпании переходят на новую систему бронирования билетов

В связи с реорганизацией системы часть сервисов российских авиакомпаний может быть недоступна 29 и 30 октября. Фото: Полина Зиновьева

С 30 октября авиакомпании переведут на обновленную систему бронирования билетов, в которой будет использоваться только российское программное обеспечение. Все базы данных и серверы перевозчиков разместят в РФ, а обслуживать системы будут исключительно отечественные организации.

Как сообщается в telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР), перевод системы бронирования билетов на российское ПО позволит избежать сбоев в авиаперевозках, обеспечит безопасность персональных данных граждан РФ, которые бронируют билеты на внутренние рейсы.

В связи с реорганизацией системы часть сервисов российских авиакомпаний как на сайтах, так и в мобильных приложениях может быть недоступна 29 и 30 октября. Уже известно, что переход на отечественное ПО осуществляют компании S7 Airlines и "Аэрофлот".

Как писала "Областная газета" ранее, 1 ноября вступит в силу закон, который определяет условия перехода государственных органов на российское программное обеспечение (ПО).