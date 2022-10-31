Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия гражданской авиации в 2023 году

Президент поручил Правительству РФ в течение месяца создать оргкомитет по подготовке к празднику. Фото: пресс-служба Кремля

В 2023 году гражданской авиации в России исполнится 100 лет. Президент Владимир Путин подписал указ о подготовке к праздничным мероприятиям.

Правительству РФ поручено в течение месяца создать оргкомитет по подготовке к проведению празднования юбилея, а также разработать план основных мероприятий.

"Рекомендовать федеральным органам госвласти и органам госвласти субъектов РФ принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия отечественной гражданской авиации", — говорится в указе.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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