Темы дня

Общество / Авто и транспорт
31 октября 2022, 17:54

Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия гражданской авиации в 2023 году

Владимир Путин

Президент поручил Правительству РФ в течение месяца создать оргкомитет по подготовке к празднику. Фото: пресс-служба Кремля

В 2023 году гражданской авиации в России исполнится 100 лет. Президент Владимир Путин подписал указ о подготовке к праздничным мероприятиям.

Правительству РФ поручено в течение месяца создать оргкомитет по подготовке к проведению празднования юбилея, а также разработать план основных мероприятий.

"Рекомендовать федеральным органам госвласти и органам госвласти субъектов РФ принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия отечественной гражданской авиации", — говорится в указе.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Читайте также:

Уральский завод гражданской авиации начнет поставлять самолеты "Байкал" в Красноярский край.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.10.2022, 19:42 / Общество
Минобороны РФ прекращает все мероприятия по призыву в рамках частичной мобилизации
31.10.2022, 18:53 / Экономика
Марат Хуснуллин: в Свердловской области исполнены все решения наблюдательного совета Фонда развития территорий
31.10.2022, 17:54 / Общество
Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия гражданской авиации в 2023 году
31.10.2022, 17:39 / Спорт
Свердловские спортсмены завоевали две медали в первый день чемпионата России по дзюдо
31.10.2022, 17:35 / Общество
В приложении "Госуслуги" появился сервис отправки личных документов