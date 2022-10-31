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Общество / Авто и транспорт
31 октября 2022, 20:39

На Среднем Урале построят обходы Богдановича и Белоярского

участок дороги

Строительство обхода планируют завершить до конца 2025 года. Фото: сайт ФКУ "Уралуправтодор"

В Свердловской области на участке с 35-го по 104-й километр автодороги Екатеринбург — Тюмень построят обходы Белоярского и Богдановича. Соответствующий государственный контракт заключило ФКУ "Уралуправтодор".

72 километра трассы будут реконструированы: подразумевается ремонт 46-километрового участка и строительство обходной дороги длиной 26 км.

Новый дорожный объект будет включать в себя 6 транспортных развязок, 11 разворотных петель, 26 мостов, 5 из которых — надземные пешеходные переходы. Строительство обхода планируют завершить до конца 2025 года, уточняется на сайте ФКУ "Уралуправтодор".

Отметим, что автодорога Екатеринбург — Тюмень станет продолжением трассы Казань — Екатеринбург. Все работы по реконструкции и строительству идут по графику.

Областная газета Свердловской области

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