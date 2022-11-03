Власти Екатеринбурга выбрали поставщика 50 троллейбусов

Ранее стало известно, что екатеринбуржцы хотят видеть на улицах синие троллейбусы. Фото: сайт администрации Екатеринбурга

Победителем аукциона стал "Автотехком". Официальный дилер белорусских производителей МАЗ и БКМ привезет в столицу Урала 50 троллейбусов с автономным ходом.

Всего на аукцион поступило две заявки. Компания-победитель предложила выполнить работы за 1 млрд 435,5 млн рублей, что на 14,5 млн меньше начальной цены, сообщает ЕАН. По данным издания, троллейбусы планируется закупить у холдинга "Белкоммунмаш". Первая партия поступит в город уже в следующем месяце.

По данным замглавы Екатеринбурга Алексея Бубнова, заявки проверяют на соответствие конкурсной документации.

Ранее "Областная газета" писала, что в уральской столице на четверть обновят троллейбусный парк. Средства на эти цели будут выделены из федерального, регионального и городского бюджетов.

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Жители Екатеринбурга хотят видеть на улицах синие троллейбусы.