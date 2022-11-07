Режим ограничения полетов в южную и центральную части России продлили

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты южной и центральной части России. Ограничения будут действовать до 15 ноября, сообщают в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта.
Под временный запрет попали 11 воздушных гаваней: Анапы, Геленджика, Элисты, Симферополя, Краснодара, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону.
Все остальные аэропорты страны работают в обычном режиме. Для перевозки пассажиров предусмотрены альтернативные маршруты через Сочи, Ставрополь, Москву, Волгоград и Минеральные Воды.
Напомним, ранее стало известно, что со 2 декабря из Екатеринбурга планируют запустить рейсы в арабский город Шарджа.