Режим ограничения полетов в южную и центральную части России продлили

Запрет на полеты продлен до 15 ноября. Фото: Алексей Кунилов

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты южной и центральной части России. Ограничения будут действовать до 15 ноября, сообщают в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта.

Под временный запрет попали 11 воздушных гаваней: Анапы, Геленджика, Элисты, Симферополя, Краснодара, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону.

Все остальные аэропорты страны работают в обычном режиме. Для перевозки пассажиров предусмотрены альтернативные маршруты через Сочи, Ставрополь, Москву, Волгоград и Минеральные Воды.

Напомним, ранее стало известно, что со 2 декабря из Екатеринбурга планируют запустить рейсы в арабский город Шарджа.