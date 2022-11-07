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Общество / Авто и транспорт
7 ноября 2022, 11:42

Режим ограничения полетов в южную и центральную части России продлили

  Валерия Белякова
Кабина самолета

Запрет на полеты продлен до 15 ноября. Фото: Алексей Кунилов

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты южной и центральной части России. Ограничения будут действовать до 15 ноября, сообщают в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта. 

Под временный запрет попали 11 воздушных гаваней: Анапы, Геленджика, Элисты, Симферополя, Краснодара, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону.  

Все остальные аэропорты страны работают в обычном режиме. Для перевозки пассажиров предусмотрены альтернативные маршруты через Сочи, Ставрополь, Москву, Волгоград и Минеральные Воды. 

Напомним, ранее стало известно, что со 2 декабря из Екатеринбурга планируют запустить рейсы в арабский город Шарджа.

Областная газета Свердловской области

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