Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив

Рейсы Екатеринбург – Тель-Авив – Екатеринбург будут выполняться по воскресеньям. Фото: Галина Соловьева

С 27 ноября екатеринбуржцы смогут улететь в Тель-Авив на самолетах авиакомпании Red Wings. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю.

Перевозить пассажиров будут комфортабельные авиалайнеры SSJ100 на 100 мест. Предусмотрена 40-минутная техническая посадка на дозаправку в Минеральных Водах. Общая продолжительность полета составит около 7 часов, сообщили в пресс-службе Red Wings.

Рейсы Екатеринбург – Тель-Авив – Екатеринбург будут выполняться по воскресеньям.

Кроме Израиля, Red Wings осуществляет полеты из уральской столицы в города Турции, Армении, Узбекистана и Казахстана.