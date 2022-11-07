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Общество / Авто и транспорт
7 ноября 2022, 12:44

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив

Red Wings

Рейсы Екатеринбург – Тель-Авив – Екатеринбург будут выполняться по воскресеньям. Фото: Галина Соловьева

С 27 ноября екатеринбуржцы смогут улететь в Тель-Авив на самолетах авиакомпании Red Wings. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю.

Перевозить пассажиров будут комфортабельные авиалайнеры SSJ100 на 100 мест. Предусмотрена 40-минутная техническая посадка на дозаправку в Минеральных Водах. Общая продолжительность полета составит около 7 часов, сообщили в пресс-службе Red Wings.

Рейсы Екатеринбург – Тель-Авив – Екатеринбург будут выполняться по воскресеньям.

Кроме Израиля, Red Wings осуществляет полеты из уральской столицы в города Турции, Армении, Узбекистана и Казахстана.

Областная газета Свердловской области

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