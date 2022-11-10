В Екатеринбурге завершили все мероприятия по нацпроекту БКД на 2022 год

На реализацию нацпроекта в 2022 году в уральской столице было выделено 872 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

Строители уральской столицы завершили все проекты в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), запланированные на 2022 год — всего было отремонтировано 15 участков дорог общей длиной 18 км. На эти цели было выделено 872 млн рублей.

Особое внимание уделялось дорогам, расположенным вблизи социальных и культурных учреждений. Например, специалисты реконструировали участок улицы Краснофлотцев от Старых Большевиков до переулка Черноморского, где находятся спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец" и школа № 107. На участке ул. Карла Либкнехта от пр. Ленина до ул. Малышева располагается Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени В. П. Крапивина, а на ул. Чапаева от Декабристов до Фрунзе находятся сразу три значимых объекта: мемориальный дом-музей П. П. Бажова, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала и детская библиотека "Малая Герценка".

Работы на всех перечисленных участках были завершены осенью, так как востребованность этих учреждений с началом учебного года сильно возрастает.

Также были отремонтированы:

территория вокруг Уральского государственного горного университета и детского сада № 301;

участок возле поликлиники № 2 ЦГБ № 7;

территория возле поликлиники № 2 ЦГКБ № 6, средней школы № 17 и Уральского государственного аграрного университета;

участок неподалеку от Свердловского областного противотуберкулезного диспансера и одного из зданий УрФУ;

отрезок улицы Большакова от Московской до 8 Марта, на котором расположены культурно-развлекательный комплекс "Уралец" и Аллея Дворца спорта;

участок улицы Куйбышева от Московской до Белинского, где располагаются Екатеринбургский государственный цирк и спортивный комплекс "Юность";

транспортная развязка на Луганской — Объездной.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга напомнили, что нацпроект БКД, который стартовал в 2017 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина, продлится до 2030 года. В следующем году в рамках реализации нацпроекта в столице Урала планируют отремонтировать 15 участков автодорог длиной 14,54 км.