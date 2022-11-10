В России запретят высаживать из общественного транспорта инвалидов-безбилетников

В 2021 году депутаты приняли закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Фото: Алексей Кунилов

В России могут запретить высаживать из общественного транспорта инвалидов, следующих без сопровождения, у которых нет билета или проездного документа. Соответствующий законопроект депутаты нижней палаты парламента приняли в I чтении.

"Законопроект направлен на защиту инвалидов I группы от негативных последствий остаться в беспомощном состоянии при принудительной высадке из общественного транспорта. Он поможет создать уважительное отношение к пассажирам с ограниченными возможностями здоровья", – отметил координатор партийного проекта "Единая страна - доступная среда", зампред комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев.

Напомним, что в 2021 году депутаты приняли закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.

В конце того же года в мэрии Екатеринбурга прошло совещание с транспортными предприятиями по поводу высадки безбилетников. Председатель комитета по транспорту и организации дорожного движения Игорь Ощепков указал на недопустимость высаживать детей и пенсионеров, а также взрослых, даже если они без билета. В случае конфликта в автобусе, трамвае или троллейбусе необходимо вызвать полицию. Кондукторы при этом должны вести себя корректно и не применять противоправных действий.