Первый рейс "Орлана" из Челябинска встретили в Екатеринбурге

"Орлан" из Челябинска в Екатеринбург привез первых 105 пассажиров. Фото: Полина Зиновьева

Первый рейс пригородного поезда "Орлан" Челябинск – Екатеринбург встретили на железнодорожном вокзале. С Южного на Средний Урал приехали 105 пассажиров, рассказали "Областной газете" в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК).

Курсировать поезд между регионами будет ежедневно. Из Челябинска "Орлан" будет отправляться в 6:50 по местному времени и прибывать в Екатеринбург в 10:46. Обратное отправление из столицы Среднего Урала запланировано на 18:07 с прибытием в Челябинск в 22:04.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Билет до конечной станции обойдется пассажирам в 614 рублей 20 копеек. Для студентов и школьников действует 50%-я скидка на время учебного года с 1 сентября по 15 июня, уточнили в СПК.

Фото: Полина Зиновьева

Современный дизель-поезд РА-3 "Орлан" удобен тем, что может пройти по участкам железных дорог, где отсутствует электрификация. Для пассажиров созданы комфортные условия. Вагоны оборудованы санузлом, мягкими сидениями, светодиодным освещением, информационным табло, а также климатической установкой, очищающей и обеззараживающей воздух.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, запуск "Орлана" между двумя регионами УрФО стал возможен благодаря слаженным действиям представителей железной дороги и органов власти. Соглашение о развитии железнодорожного транспорта в пригородном сообщении на промышленной выставке ИННОПРОМ в 2022 году подписали губернаторы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер.