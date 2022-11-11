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Общество / Авто и транспорт
11 ноября 2022, 13:49

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 21 ноября

самолет

Четыре дня назад ограничение полетов было продлено до 15 ноября. Фото: Алексей Кунилов

Росавиация вновь продлила срок ограничения полетов в аэропорты южной и центральной частей страны. На этот раз режим будет действовать до 3:45 по мск 21 ноября.

Самолетам по-прежнему нельзя летать в воздушные гавани Анапы, Воронежа, Липецка, Элисты, Геленджика, Краснодара, Белгорода, Брянска, Курска, Ростова-на-Дону и Симферополя. Авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты с посадками в Москве, Сочи, Минеральных Водах, Волгограде и Ставрополе.

Остальные аэропорты России работают в штатном режиме, уточняется на сайте Росавиации.

Напомним, ранее ограничение полетов было продлено до 15 ноября.

Областная газета Свердловской области

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