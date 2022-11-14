Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закрыли до конца января

Ледовый городок планируют торжественно открыть 30 декабря. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге установили ограждения и закрыли парковку на центральной площади города. Это связано с началом строительства ледового городка.

Площадь 1905 года огородили в ночь с 13 на 14 ноября. Торжественное открытие главной городской елки состоится 30 декабря. Она будет радовать жителей и гостей уральской столицы до 15 января 2023 года, а к 22 января власти планируют закончить демонтаж праздничных конструкций на площади и вновь открыть парковку.

Фото: Нина Георгиева

Напомним, что темой ледового городка — 2023 станет 300-летие Екатеринбурга. Главным украшением центральной площади станет живая елка, увешанная гирляндами, рядом с которой расположатся ледяные фигуры в форме подарков с веточками рябины. На входных арках будет светиться надпись "300 лет". А XXI Международный конкурс ледовой скульптуры "Европа – Азия" посвятят уральской тематике по сказам Павла Бажова и произведениям Мамина-Сибиряка.

Видео: пресс-служба администрации Екатеринбурга.