На Среднем Урале жители смогут пожаловаться на работу такси

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заработала горячая линия. Жители смогут задать вопросы, оставить жалобы и получить консультацию по работе услуг такси и каршеринга до 25 ноября.
Специалисты готовы ответить на вопросы, связанные с оказанием транспортных услуг и деятельностью агрегаторов такси. Свердловчанам расскажут, как они могут защитить свои права, если их нарушили, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Бесплатная горячая линия 8 800 555-49-43 для первичных консультаций доступна круглосуточно на территории РФ.
Задать вопросы свердловчане могут также по телефонам в территориальных отделах Роспотребнадзора с 8:30 до 17:00.
территориальный отдел и филиал
телефон
Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"
(343) 374-14-55
Центральный Екатеринбургский
8 952 130-57-86, (343) 272-00-07
Северный Екатеринбургский
(343) 307-39-39
Южный Екатеринбургский
(343) 266-54-97
Алапаевский
(34346) 3-18-66
Асбестовский
8 902 26-030-13
Ирбитский
(34355) 6-36-02
Каменск-Уральский
(3439) 37-08-06
Качканарский
(34343) 2-53-00
Красноуфимский
(34394) 5-05-07, 8 902 447-42-05
Нижнетагильский
8 912 642-06-23
Первоуральский
8 800 222-45-60
Североуральский
(34380) 2-34-56
Серовский
8 952 734-02-10
Талицкий
(34371) 2-85-22
Свердловский дорожный
(343) 358-31-96
Напомним, 16 ноября "Областная газета" проведет прямую линию о защите прав ребенка.