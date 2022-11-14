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Общество / Авто и транспорт
14 ноября 2022, 16:00

На Среднем Урале жители смогут пожаловаться на работу такси

  Валерия Белякова
Такси

Свердловчане смогут задать вопросы по работе такси и каршеринга. Фото: Алексей Кунилов

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заработала горячая линия. Жители смогут задать вопросы, оставить жалобы и получить консультацию по работе услуг такси и каршеринга до 25 ноября.

Специалисты готовы ответить на вопросы, связанные с оказанием транспортных услуг и деятельностью агрегаторов такси. Свердловчанам расскажут, как они могут защитить свои права, если их нарушили, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Бесплатная горячая линия 8 800 555-49-43 для первичных консультаций доступна круглосуточно на территории РФ. 

Задать вопросы свердловчане могут также по телефонам в территориальных отделах Роспотребнадзора с 8:30 до 17:00. 

территориальный отдел и филиал

телефон

Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

(343) 374-14-55

Центральный Екатеринбургский

8 952 130-57-86, (343) 272-00-07

Северный Екатеринбургский

(343) 307-39-39

Южный Екатеринбургский

(343) 266-54-97

Алапаевский

(34346) 3-18-66

Асбестовский

8 902 26-030-13

Ирбитский

(34355) 6-36-02

Каменск-Уральский

(3439) 37-08-06

Качканарский

(34343) 2-53-00

Красноуфимский

(34394) 5-05-07, 8 902 447-42-05

Нижнетагильский

8 912 642-06-23

Первоуральский

8 800 222-45-60

Североуральский

(34380) 2-34-56

Серовский

8 952 734-02-10

Талицкий

(34371) 2-85-22

Свердловский дорожный

(343) 358-31-96

Напомним, 16 ноября "Областная газета" проведет прямую линию о защите прав ребенка.

Областная газета Свердловской области

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