На Среднем Урале жители смогут пожаловаться на работу такси

Свердловчане смогут задать вопросы по работе такси и каршеринга. Фото: Алексей Кунилов

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заработала горячая линия. Жители смогут задать вопросы, оставить жалобы и получить консультацию по работе услуг такси и каршеринга до 25 ноября.

Специалисты готовы ответить на вопросы, связанные с оказанием транспортных услуг и деятельностью агрегаторов такси. Свердловчанам расскажут, как они могут защитить свои права, если их нарушили, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Бесплатная горячая линия 8 800 555-49-43 для первичных консультаций доступна круглосуточно на территории РФ.

Задать вопросы свердловчане могут также по телефонам в территориальных отделах Роспотребнадзора с 8:30 до 17:00.

территориальный отдел и филиал телефон Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (343) 374-14-55 Центральный Екатеринбургский 8 952 130-57-86, (343) 272-00-07 Северный Екатеринбургский (343) 307-39-39 Южный Екатеринбургский (343) 266-54-97 Алапаевский (34346) 3-18-66 Асбестовский 8 902 26-030-13 Ирбитский (34355) 6-36-02 Каменск-Уральский (3439) 37-08-06 Качканарский (34343) 2-53-00 Красноуфимский (34394) 5-05-07, 8 902 447-42-05 Нижнетагильский 8 912 642-06-23 Первоуральский 8 800 222-45-60 Североуральский (34380) 2-34-56 Серовский 8 952 734-02-10 Талицкий (34371) 2-85-22 Свердловский дорожный (343) 358-31-96

Напомним, 16 ноября "Областная газета" проведет прямую линию о защите прав ребенка.