Администрация Екатеринбурга прокомментировала причину перехода с автомобилей Toyota на Lada

Администрация уральской столицы закупит 11 машин Lada за 17,1 млн рублей. Фото: Галина Соловьева

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что чиновники "пересядут" на автомобили Lada в связи с прекращением производства Toyota в России. Администрация города планирует закупить 11 отечественных автомобилей за 17,1 млн рублей.

"Производство автомобилей Toyota в России прекращено. Те, что есть на рынке, очень дорогие. Поэтому принято решение для обновления парка приобрести автомобили Lada. Автомобили в гараже администрации города обновляются в среднем раз в 10 лет. Для этого ежегодно приобретается 7-8 новых автомобилей", — сообщает издание ЕАН со ссылкой на мэрию города.

На странице госзакупок сказано, что автомобили Lada должны быть в полной комплектации с механической коробкой передач. При этом машины должны быть выпущены не раньше 2022 года.