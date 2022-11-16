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Общество / Авто и транспорт
16 ноября 2022, 19:45

Президент РФ поддержал идею распространить программу льготного автокредитования на военных

Владимир Путин

Также глава государства поручил Минпромторгу следить за ценообразованием на автомобили и их запчасти. Фото: пресс-служба Кремля

В ходе совещания президента с Правительством глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил Владимиру Путину расширить программу льготного автокредитования на военнослужащих, включая мобилизованных граждан, членов их семей, а также пенсионеров, ранее проходивших службу в ВС РФ. Российский лидер инициативу поддержал.

"Да, конечно, так и надо сделать с учетом повышения стоимости автомобилей. И нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях", — передает слова президента пресс-служба Кремля.

Также глава государства поручил Минпромторгу следить за ценообразованием на автомобили и их запчасти.

Ранее программа льготного автокредитования была доступна семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин, при условии, что владели им не менее года.

Напомним, в 2022 году по условиям программы льготного автокредитования скидка выросла до 20% (для Дальневосточного федерального округа (ДФО) сохранилась на уровне 25%). Вместе с тем стоимость автомобиля, подпадающего под такой кредит, увеличилась до 2 млн. В числе машин, на которые распространяется действие программы, — все модели УАЗ, ГАЗ, Lada, российские электромобили Evolute, а также на одну из моделей Haval.

Областная газета Свердловской области

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