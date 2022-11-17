Пришло время безрогих

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

На федеральном сайте госзакупок подведены итоги аукциона на поставку троллейбусов для Екатеринбурга. Победителем стала санкт-петербургская компания «Автотехком» – официальный дилер Минского автозавода. 45 новых низкопольных машин общей стоимостью 1,4 млрд рублей должны поступить в уральскую столицу до конца первого полугодия 2023 года. Троллейбусы будут покрашены в синий цвет – такое решение принято по результатам опроса горожан, проведенного главой Екатеринбурга Алексеем ОРЛОВЫМ в своем телеграм-канале.

23 года – старость машин

Троллейбусное сообщение в Свердловске (ныне Екатеринбурге) было запущено в 1943 году. Первая троллейбусная линия протяженностью 9,8 километра была построена от улицы Фрунзе до поселка Нижнеисетск, куда эвакуировали из Киева завод химического машиностроения. На сегодняшний день этот электротранспорт ходит по 19 маршрутам, пассажиров перевозят 240 машин, пассажиропоток превышает 20 млн человек. По этим показателям уральская столица занимает восьмое место среди всех российских городов.

Как рассказали «ОГ» в «Гортрансе», большинство троллейбусов, выходящих сегодня на маршруты в уральской столице, выпущены в 1980–1990 годы. Это высокопольные машины марки ЗиУ-682 – самой популярной в Советском Союзе. По техническому регламенту их амортизационный срок составляет 12 лет. По факту же срок службы «рогатых» уже достиг 23 лет, а пробег – несколько миллионов километров. Единственное новое поступление за все это время было в 2011 году – тогда Екатеринбург получил два новых троллейбуса вологодского производства. Троллейбусный парк давно и остро нуждается в замене: корпуса машин проржавели, электродвигатели постоянного тока устарели.

– Каждое утро я с сыном езжу на троллейбусе №7 по улице Малышева от Гагарина до «Алатыря», отвожу его к маме, а потом на работу, – говорит екатеринбурженка Марина Постникова. – Транспорт пусть и не такой быстрый по сравнению с автобусами, зато экологически чистый. И в отличие от маршруток в нем всегда адекватные водители – не гоняют, как сумасшедшие, и кондукторы есть. Но состояние машин, конечно, удручающее. Несколько раз наблюдала в салоне обмотанные изолентой поручни. Форточки практически не открываются, кожа на сидениях облупилась. Для такого города, как Екатеринбург, это, конечно, не дело.

Новая нумерация С 1-го декабря 2022 года в Екатеринбурге будут перенумерованы шесть троллейбусных маршрутов – №7, 8, 10, 12, 15 и 17. Это связано с переходом городской транспортной системы на сквозную нумерацию маршрутов: трамваи будут иметь номера с 1-го по 20-й, троллейбусы – с 20-го по 40-й, автобусы – 41-й и выше. – Это даст возможность лучше ориентироваться в транспортной системе мегаполиса как горожанам, так и гостям уральской столицы. Плюс повысится качество транспортного сообщения. Часто граждане путаются в номерах маршрутов, например, №18 и №018. Для удобства жителей мы исключаем такое дублирование, – пояснил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов. Сами маршруты следования троллейбусов не меняются.

Спасительный миллиард

Учитывая, что средняя стоимость одного троллейбуса сегодня составляет 20 млн рублей, городу в одиночку масштабное обновление парка электротранспорта было не потянуть. На проблему обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Летом этого года свердловские власти подали соответствующую заявку на сумму один миллиард рублей в федеральное министерство промышленности и торговли. Она была одобрена. 70 процентов расходов взял на себя федеральный бюджет, 30 процентов должны выделить область и город.

В октябре глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес соответствующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы общественного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения на 2022–2026 годы». В новой редакции документа была предусмотрена закупка 45 современных низкопольных троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Половина из них должна поступить в уральскую столицу до конца этого года, вторая половина – в первом полугодии 2023-го. Одну из таких машин уже успели протестировать.

– Очень комфортный, мягкий ход, есть USB-розетки, удобные сиденья, – заявил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

«Рогов» не будет

По контракту питерские транспортники поставят в Екатеринбург троллейбусы длиной 12–13 метров, шириной – 2,6 метра и высотой – 3,7 метра. Пассажировместимость каждой машины – 80–90 человек. Предварительно троллейбусы пройдут 50-километровую обкатку, срок службы электротранспорта составляет минимум 15 лет. В кабинах водителей предусмотрено современное навигационное оборудование, видеорегистраторы. В салонах – пассажирские сиденья из износостойких материалов, система отопления.

Все троллейбусы по заказу мэрии будут покрашены в синий цвет. Его выбрали жители Екатеринбурга по итогам опроса, который глава города Алексей Орлов провел в своем телеграм-канале. «Спасибо горожанам за активность, более 14,5 тысячи человек приняли участие в голосовании», – написал мэр в соцсети.

Главная «фишка» машин – они будут «безрогими». Новые троллейбусы заряжаются током под напряжением контактной сети. Этот процесс происходит во время движения машин. Для контроля в кабинах водителей установят программную регулировку заряда. К каждому троллейбусу прилагается буксирная установка на случай выхода транспорта из строя.