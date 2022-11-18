Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны

Временные ограничения полетов в аэропорты южной и центральной России продлены. Запрет распространяется на 11 воздушных гаваней до 27 ноября, сообщает пресс-служба Росавиации.
Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по другим маршрутам — через Сочи, Волгоград, Москву, Ставрополь, Минеральные Воды. Остальные российские аэропорты продолжают работать в штатном режиме.
Напомним, в сентябре Росавиация дала разрешение на увеличение количества полетов из Екатеринбурга в Баку.