Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны

Ограничения продлены до 27 ноября. Фото: Галина Соловьева

Временные ограничения полетов в аэропорты южной и центральной России продлены. Запрет распространяется на 11 воздушных гаваней до 27 ноября, сообщает пресс-служба Росавиации.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по другим маршрутам — через Сочи, Волгоград, Москву, Ставрополь, Минеральные Воды. Остальные российские аэропорты продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, в сентябре Росавиация дала разрешение на увеличение количества полетов из Екатеринбурга в Баку.