Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на поставку 45 троллейбусов в 2023 году

Новые троллейбусы будут вмещать в себя до 90 человек. Фото: Владимир Мартьянов

Администрация уральской столицы заключила контракт с петербургской компанией на поставку Екатеринбургу 45 современных троллейбусов. Транспорт станет подарком городу на юбилей и будет доставлен к 15 июня 2023 года.

Компания "Автотехком", которая выиграла конкурс на поставку троллейбусов, является официальным дилером Минского автомобильного завода. Стоимость контракта — 1,4 млрд рублей.

Новые троллейбусы будут вмещать в себя до 90 человек. Транспорт оснащен системами для зарядки смартфонов, навигации, видеонаблюдения, кондиционирования и подсчета количества пассажиров. Низкий пол обеспечит удобство при входе в троллейбус и выходе из него, что важно в том числе для горожан с ограниченными возможностями здоровья, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее "ОГ" сообщала, что администрация уральской столицы также планирует закупить 25 трехсекционных трамваев. В мэрии уже определились, на какие маршруты будут выведены трамваи, однако администрации города еще предстоит найти деньги на их закупку.