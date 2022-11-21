Пассажиры верхних полок в поездах получат законное право спускаться на нижние, чтобы поесть

Завтрак и ужин должны занимать не более 30 минут, а обед — не более 1 часа. Фото: сайт "РЖД Тур"

Минтранс РФ внес изменения в правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. С 1 сентября 2023 года пассажиры, которые едут в поезде на верхней полке, получат законное право спускаться на нижние полки для приема пищи в определенные часы.

Позавтракать на нижней полке пассажиры смогут с 7:00 до 10:00, а поужинать — с 19:00 до 21:00. В эти часы прием пищи должен занимать не более 30 минут. Пообедать можно будет в течение 1 часа с 12:00 до 15:00, сообщает газета "Известия".

Ранее этот аспект не был прописан в законодательстве, в связи с чем пассажирам приходилось обговаривать этот вопрос самостоятельно — это нередко приводило к конфликтам.

На прошлой неделе "ОГ" сообщала еще об одних изменениях в правилах перевозок пассажиров поездами. По инициативе Генпрокуратуры РФ Министерство транспорта запретило высаживать из железнодорожного транспорта безбилетников младше 16 лет. Это позволит защитить права несовершеннолетних граждан, которые передвигаются на поездах без сопровождения взрослых.