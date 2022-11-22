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Общество / Авто и транспорт
22 ноября 2022, 17:15

В 2023 году российские банки продолжат выдачу льготных автокредитов

  Валерия Белякова
Автосалон

Покупать новые машины по программе льготного кредитования в РФ можно будет с 1 января 2023 года. Фото: Алексей Кунилов

Министерство промышленности и торговли РФ продлило на 2023 год программу льготного автокредитования. Банки смогут возобновить выдачу займов на приобретение новых автомобилей под низкие проценты с 1 января.

"В настоящее время подать заявление о предоставлении субсидии можно до 20 декабря 2022 года, срок выдачи банками льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 декабря 2022 г. После этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 года", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

В этом году условия программы были изменены. Скидка для покупателей новых автомобилей выросла с 10 до 20%. По льготному кредиту стало возможным приобретение машины стоимостью в 2 миллиона рублей. В 2021 году этот предел составлял 1,5 млн рублей.

Воспользоваться мерой поддержки могут семьи с одним несовершеннолетним ребенком, медики, учителя, военнослужащие (в том числе призванные по частичной мобилизации, их семьи), служившие в армии пенсионеры, а также граждане, которые впервые в жизни покупают автомобиль. Льгота доступна для покупателей, сдающих машину старше шести лет на реализацию по трейд-ин при условии, если владели ей не меньше года. Программа распространяется на автомобили производства брендов Lada, УАЗ, ГАЗ, Haval, а также электромобили Evolute.

С начала 2022 года в рамках льготного кредитования в России продали больше 34 тысяч автомобилей. Общая сумма скидки составила 7 миллиардов рублей.

Ранее в РФ продлили программу семейной ипотеки до 1 июля 2024 года.

Областная газета Свердловской области

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