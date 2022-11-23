В Нижнем Тагиле дан старт движению трамваев, закупленных по нацпроекту

Министр передал сертификат на вагоны директору муниципального предприятия "Тагильский трамвай" Игорю Темнову. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дали старт движению новых трамваев в Нижнем Тагиле. Общественный транспорт был закуплен в рамках проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

Александр Козлов, Евгений Куйвашев, а также руководитель проектного офиса федерального проекта Максим Корольков и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев стали первыми пассажирами нового трамвая – одного из семи, поступивших в депо. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

До конца 2022 года трамвайный парк пополнят восемь вагонов. Еще четыре начнут курсировать в следующем году. На городские линии выйдет модель 71-412 (это односекционные частично низкопольные трамваи) производства Уралтрансмаш, которую представили на ИННОПРОМе в 2018 году. Вагон имеет низкопольную среднюю часть и подходит для маломобильных граждан. Трамвай достаточно просторный — салон рассчитан на 178 человек.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, в 2020 году город получил 17 низкопольных автобусов среднего класса на газомоторном топливе, приобретенных за счет областного бюджета.

Улучшение экологической ситуации в Нижнем Тагиле стало одной из целей строительства восточного объезда города и моста через Нижнетагильский пруд, объекты были сданы летом этого года. Новые транспортные артерии позволяют перераспределить трафик и вывести значительную часть транзитного транспорта за пределы муниципалитета.

Добавим, глава Минприроды прибыл на Средний Урал с рабочим визитом. Подробности поездки министра читайте в выпуске "Областной газеты" 24 ноября.