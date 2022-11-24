Евгений Куйвашев инициировал продление льгот для перевозчиков

Сегодня состоялось заседание свердловского правительства под председательством Евгения Куйвашева. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В 2023 и 2024 годах свердловские компании, которые занимаются международными перевозками, смогут платить 50% транспортного налога. Региональное правительство под руководством губернатора Евгения Куйвашева утвердило проект закона, продлевающего действие льгот, введенных с 2021 года.

В ближайшее время принятый законопроект поступит на рассмотрение в Заксобрание региона, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Отмечается, что воспользоваться льготой смогут компании, которые сохранят не менее 90% сотрудников и размер зарплаты не менее 100% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что налоговые преференции на Среднем Урале на ближайшие 3 года оцениваются в 20 млрд рублей ежегодно. Высвободившиеся средства перевозчики направят на обновление основных производственных средств, создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы работникам.

Добавим, свердловские власти системно работают над снижением нагрузки на бизнес. В том числе по инициативе Евгения Куйвашева снижены ставки по налогу на имущество для деловых и торговых центров. Кроме того, действует мораторий на проверки бизнеса, не вводятся новые требования.