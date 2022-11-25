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Общество / Авто и транспорт
25 ноября 2022, 11:14

Дороги Среднего Урала очищали от снега 357 уборочных машин

  Валерия Белякова
Уборочная техника

За сутки в Свердловской области выпало 11 см снега. Фото: Алексей Кунилов

За сутки в Свердловской области выпало около 11 сантиметров снега. На очистку дорог в регионе вывели 357 уборочных машин.

Устранять последствия снегопада направили 231 комбинированную дорожную машину, 40 автомобилей с отвалом, 53 автогрейдера и 33 единицы другой техники. Также дороги Среднего Урала обработали песком и пескосоляной смесью, было израсходовано 240 тонн и 9,9 тысячи тонн соответственно, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сейчас на дорогах регионального значения продолжают убирать снег и устранять гололед 205 машин. Водителей просят не создавать препятствий и помех уборочной технике. Также автомобилистам рекомендуется выбирать скорость передвижения исходя из погодных условий, при необходимости увеличивать дистанцию.

Работу по уборке улиц в режиме онлайн контролируют специалисты управления автодорог. Следить за расчисткой им помогают 50 автоматических постов дорожного контроля, оборудованных метеодатчиками и видеокамерами. 11 тысяч километров свердловских дорог обслуживают 9 подрядных организаций и более 1 200 единиц техники.

Отметим, на полную расчистку улиц от снега на дорогах I категории подрядчикам отводится максимум 4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий — 6 часов, V категории — 12 часов. На уборку тротуаров предоставляется 24 часа. Замечания о качестве работ можно оставить по номеру дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83 и телефону горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Напомним, уборочная техника вышла на дороги Свердловской области 24 ноября.

Областная газета Свердловской области

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