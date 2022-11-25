Режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной частей России продлили до 3 декабря

Авиаперевозчикам рекомендуется использовать альтернативные маршруты. Фото: Алексей Кунилов

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны. Ограничение будет действовать до 3:45 по мск 3 декабря.

Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Краснодара, Воронежа, Геленджика, Белгорода, Брянска, Липецка, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиаперевозчикам рекомендуется использовать альтернативные маршруты с посадками в Сочи, Москве, Ставрополе, Волгограде и Минеральных Водах.

Другие аэропорты России работают в штатном режиме, отмечается на сайте Росавиации.

Ранее ограничение было продлено до 27 ноября.