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Общество / Авто и транспорт
25 ноября 2022, 12:37

Режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной частей России продлили до 3 декабря

самолет

Авиаперевозчикам рекомендуется использовать альтернативные маршруты. Фото: Алексей Кунилов

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны. Ограничение будет действовать до 3:45 по мск 3 декабря.

Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Краснодара, Воронежа, Геленджика, Белгорода, Брянска, Липецка, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиаперевозчикам рекомендуется использовать альтернативные маршруты с посадками в Сочи, Москве, Ставрополе, Волгограде и Минеральных Водах.

Другие аэропорты России работают в штатном режиме, отмечается на сайте Росавиации.

Ранее ограничение было продлено до 27 ноября.

Областная газета Свердловской области

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