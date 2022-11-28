На трассе Екатеринбург — Пермь до марта ввели реверсивное движение

Ограничения введены из-за ремонта моста через реку Пут. Фото: Павел Ворожцов

На 231-м километре трассы Екатеринбург — Пермь ввели реверсивное движение из-за дорожных работ. До марта 2023 года на участке будут проводить капитальный ремонт моста через реку Пут, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

"Ранее на отрезке км 187 — км 232 уже были расширены до 4 полос движения 15 километров дороги, теперь Уралуправтодор начинает расширять искусственные сооружения на этом участке", — уточнили в пресс-службе учреждения.

Сейчас в районе ремонтных работ начинает скапливаться транспорт. Судя по Яндекс.картам, на участке уже образовалась пробка длиной около километра в сторону Бисерти.

Фото: Изображение Яндекс.Карты

Отметим, в Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург в несколько этапов планируют капитально отремонтировать 139 километров дорожного полотна. В 2021 году Уралуправтодор завершил работы в районе Бисерти. В этом году ремонт идет в Ачитском и Нижнесергинском районах. До 2024 года магистраль от Екатеринбурга до Перми намерены расширить до 4 полос.

Напомним, ранее расширенный 15-километровый участок Пермского тракта был открыт вблизи Ачита.