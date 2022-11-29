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Общество / Авто и транспорт
29 ноября 2022, 15:59

В России предлагают штрафовать водителей за нарушение тишины

  Валерия Белякова
Ночной Екатеринбург

Размер штрафов для шумных водителей смогут установить в регионах. Фото: Павел Ворожцов

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий наказание для водителей за нарушение тишины ночью. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, один из авторов инициативы.

Разработчики законопроекта предлагают ввести штрафы и наделить полномочиями регионы России устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан. Речь идет о нарушителях-водителях автомобилей и мотоциклов, громко слушающих музыку и использующих шумные модифицированные моторы.

"Это и шумные неисправные или специально модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателей, и слишком громкая музыка. Недобросовестных водителей предлагается "ловить" с помощью "шумомеров" — специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащенных средствами измерения уровня шума", — объясняет Алексей Шапошников.

Он добавил, что проблема шума в ночное время актуальна для многих российских городов. Поэтому необходимо пресекать нарушения тишины, так как покой граждан в это время суток крайне важен.

Напомним, в Свердловской области с лета 2020 года действуют дневные часы тишины. Жильцам запрещено шуметь с 13:00 до 15:00.

Областная газета Свердловской области

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