Для наземного метро Екатеринбурга построят 7 километров новых путей

Новые пути потребуются для запуска в работу Новокольцовского маршрута. Фото: Полина Зиновьева

Общая протяженность Новокольцовского маршрута, который входит в проект наземного метро Екатеринбурга, составит 31 километр. Для передвижения электропоездов от аэропорта Кольцово до железнодорожного вокзала потребуется построить новые пути.

"Предполагается, что протяженность маршрута в проекте "Новокольцовский" составит 31 км, в том числе 7,4 км новое строительство", — передает ТАСС слова заместителя главы Екатеринбурга Алексея Бубнова.

Сейчас, по данным городского замглавы, разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта. Точные сроки строительства будут известны позже.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что часть путей наземного метро могут запустить в работу уже в 2023 году. Железная дорога соединит общежития в Новокольцовском районе с существующими учебными заведениями.

Напомним, трехстороннее соглашение о создании Новокольцовского маршрута в июле 2022 года подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников.