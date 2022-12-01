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Общество / Авто и транспорт
1 декабря 2022, 11:34

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 российских аэропортов

  Валерия Белякова
Самолет

Ограничения полетов продлены до 9 декабря. Фото: Алексей Кунилов

До 9 декабря федеральное агентство воздушного транспорта ограничило полеты в аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Геленджика, Воронежа, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Для перевозки в южную и центральную части России доступны воздушные гавани Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают в обычном режиме.

Росавиация рекомендует пассажирам следить за расписанием работы аэропортов и авиакомпаний на их официальных сайтах.

Ранее Росавиация продлевала ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части страны до 3 декабря.

Областная газета Свердловской области

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Росавиация продлила ограничения полетов в 11 российских аэропортов