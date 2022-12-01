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Общество / Авто и транспорт
1 декабря 2022, 12:59

На Среднем Урале презентовали туристический ретропоезд. Фоторепортаж

  Валерия Белякова
Поезд

Поездка на "Уральском экспрессе" составит около полутора часов. Фото: Павел Ворожцов

"Уральский экспресс" будет курсировать по туристическому маршруту Екатеринбург — Шувакиш — Верхняя Пышма. Время экскурсии составит 1 час 25 минут, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Пассажиры смогут посетить музей истории, науки и техники СвЖД в Екатеринбурге, увидеть новую станцию Шувакиш. На железнодорожной остановке воссоздан вокзал начала XX века. Конечным пунктом в экскурсии станет музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

"Запуск пригородных и туристических поездов между Екатеринбургом и Верхней Пышмой позволит улучшить транспортные связи и развивать туристический потенциал региона", — отметил заместитель генерального директора компании "Российские железные дороги" Дмитрий Пегов на презентации ретропоезда.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

"Уральский экспресс" выполнен в стилистике поездов начала прошлого века. В нем шесть вагонов, два из которых занимают ресторан и буфет. В пути пассажиры смогут отведать традиционные блюда уральской кухни. Путешествие скрасит рассказ аудиогида о развитии железных дорог.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Отметим, туристический ретропоезд стал еще одним уникальным транспортным проектом, реализуемым в Свердловской области. Среди таких проектов также рельсовый автобус "Орлан" и межмуниципальный трамвай, которые перевозят пассажиров из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Фото: Павел Ворожцов

"Реализация таких проектов придает дополнительный импульс развитию территорий, повышает мобильность населения, делает жизнь в уральских городах удобнее и привлекательнее", — резюмировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

Напомним, рельсовый автобус "Орлан" между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили в работу 1 декабря. Он будет курсировать ежедневно.

Областная газета Свердловской области

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