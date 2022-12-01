Рельсовый автобус «Орлан» начал курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера губернатор Евгений КУЙВАШЕВ и полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир ЯКУШЕВ оценили два новых проекта Свердловской железной дороги (филиал ОАО «РЖД» – «ОГ») – запуск рельсового автобуса «Орлан» и ретропоезда «Уральский экспресс» между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. В презентации также приняли участие заместитель генерального директора компании «Российские железные дороги» Дмитрий ПЕГОВ, начальник Свердловской железной дороги Иван КОЛЕСНИКОВ и почетный гражданин Свердловской области Андрей КОЗИЦЫН.

Теперь «Орланы» будут курсировать ежедневно, по будням – пять раз, по выходным – четыре раза. Время в пути составит около получаса. Ранее регулярное железнодорожное сообщение между уральской столицей и Верхней Пышмой отсутствовало.

– Свердловская область продолжает череду уникальных транспортных проектов, – отметил Евгений Куйвашев. – В сентябре мы запустили единственный в России межмуниципальный трамвайный маршрут Екатеринбург – Верхняя Пышма. А сейчас отправляем в путь первый рельсовый автобус, который свяжет эти города. Реализация таких проектов придает дополнительный импульс развитию территорий, повышает мобильность населения, делает жизнь в уральских городах удобнее и привлекательнее.

Для организации регулярного железнодорожного сообщения между двумя городами был проведен капитальный ремонт путей, построена платформа для посадки и высадки пассажиров в Верхней Пышме.

– Проект был очень непростым, и многие сомневались в его реализации, но вот он состоялся, – подчеркнул Владимир Якушев. – И теперь горожане смогут комфортно добираться от Екатеринбурга до Верхней Пышмы за 30 минут. Это новое качество жизни, это очередной прорыв в транспортной инфраструктуре.

РАСПИСАНИЕ «Орлан» будет отправляться от железнодорожного вокзала Екатеринбурга либо от станции Шарташ (в этом случае у него будут остановки на станциях Шувакиш и Первомайская): – со станции Шарташ в 8:25, 11:57, 15:40, 18:30; – со станции Екатеринбург-Пассажирский в 5:36, 8:35, 12:07, 15:50, 18:40; – со станции «Верхняя Пышма. Музей» в 7:04, 9:36, 13:01, 17:26, 19:45. Стоимость проезда – 67 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для пригородного железнодорожного транспорта. «Уральский экспресс» будет курсировать по выходным. Узнать расписание можно на сайте rzd.ru.

В «Орланах» предусмотрены климатические установки с системой очистки и обеззараживания воздуха, мягкие сидения и широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационное табло и инфраструктура для маломобильных людей. Маршрут рельсового автобуса до Верхней Пышмы может быть интегрирован в транспортную сеть Екатеринбурга, стать частью транспортного каркаса агломерации уральской столицы и близлежащих городов.

А с ближайшей субботы между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начнет курсировать ретропоезд «Уральский экспресс». Отправляться он будет со станции «Шувакиш», где воссоздан типичный для прошлого века вокзал, и следовать до Музейного комплекса УГМК. Длительность путешествия составит почти полтора часа. В пути пассажиры смогут воспользоваться аудиогидом, попробовать блюда уральской кухни.

– Запуск пригородных и туристических поездов между Екатеринбургом и Верхней Пышмой позволит улучшить транспортные связи и развивать туристический потенциал региона, – отметил Дмитрий Пегов.

СПРАВКА Рельсовый автобус «Орлан» свое название получил в 2020 году. Ранее изготовитель «Трансмашхолдинг» выпускал эти дизель-поезда под аббревиатурой РА3 – рельсовый автобус, тип 3. В планах производителя перевести «Орлан» на водородные топливные элементы. Максимальная скорость «Орлана» – 120 км/час. Он пополнил список поездов РЖД с птичьими названиями – «Сапсан», «Ласточка», «Стриж».

Первым рейсом рельсовый автобус «Орлан» доставил Владимира Якушева, Евгения Куйвашева и других пассажиров из Верхней Пышмы в Екатеринбург. Фото: департамент информполитики Свердловской области