Новый скорый поезд свяжет Екатеринбург и Москву

Поезд Екатеринбург — Москва состоит из двухвагонных сцепов. Фото: Фото: telegram-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Новый скорый поезд № 55/56 Екатеринбург — Москва запустят с 12 декабря. Состав будет курсировать ежедневно, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

Поезд станет самым быстрым из курсирующих от Екатеринбурга до российской столицы. В пути пассажиры проведут меньше на 2 часа, чем обычно, а поездка пройдет с комфортом.

"Современное оснащение в этом железнодорожном составе вызывает радость за пассажиров. Важно то, что в вагонах созданы все условия для маломобильных граждан. Кроме того, предусмотрена возможность перевозки домашних животных. Запуск нового скорого поезда — это возможность добраться до Москвы или обратно в более короткие сроки (время в пути — менее 24 часов) и с большим комфортом", — отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Поезд презентовали накануне. В мероприятии также приняли участие заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, генеральный директор АО "ФПК" Владимир Пястолов и другие почетные гости.

Фото: telegram-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Железнодорожный состав сформирован из современных плацкартных и купейных вагонов. Они оборудованы душевыми кабинами, а также современными системами отопления, воздухоочистки и освещения. В некоторых вагонах предусмотрены детские купе. Проводники контролируют работу основных систем через приложение на смартфоне.

Отправляться из Екатеринбурга поезд будет каждый день в 00:35, из Москвы в 13:18 (по местному времени).

Фото: telegram-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Фото: telegram-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Напомним, ранее из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму был запущен рельсовый автобус "Орлан", а также презентован туристический ретро-поезд "Уральский экспресс".