Новый автобусный маршрут запустили в Екатеринбурге

Маршрут начал работать с декабря 2022 года. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге запустили движение автобусов по маршруту № 01 "Метро "Ботаническая" — аэропорт Кольцово — станция "Кольцово", сообщает ЕМУП "Гортранс".

Маршрут обслуживает екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Гортранс". Автобус начинает движение от станции метро, идет по улицам Академика Шварца, Белинского, Саввы Белых, Луганской, по Кольцовскому тракту и улице Бахчиванджи.

Сообщается, что первый рейс начинает работу от метро "Ботаническая" в 5:30 утра, а последний — в 23:38. От ст. "Кольцово" первый автобус будет уходить в 6:00, последний — в 23:38.

Напомним, с 1 декабря в Екатеринбурге изменили номера на шести троллейбусных маршрутах.