ГИБДД усилит работу по содержанию свердловских трасс в зимний период

Начальник регионального ГИБДД Алексей Спиридонов отметил, что в нынешнем году удалось добиться снижения числа ДТП в местах, где ранее были зафиксированы проблемы с уборкой снега, на 36 %. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Замгубернатора Свердловской области Азат Салихов по поручению главы региона Евгения Куйвашева провел заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Несмотря на снижение числа ДТП в 2022 году, уровень аварийности в регионе остается высоким.

"Важным элементом по снижению аварийности остается контроль за надлежащим и своевременным выполнением мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог", — сказал Азат Салихов.

Начальник регионального ГИБДД Алексей Спиридонов отметил, что в нынешнем году удалось добиться снижения количества ДТП в местах, где ранее были зафиксированы проблемы с уборкой снега, на 36 %. В то же время ряд участков автодорог, на которых регистрируется увеличение числа аварий из-за некачественного содержания проезжей части, вызывают у Госавтоинспекции опасения, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

"Дорожным службам необходимо организовать своевременный и стопроцентный выход снегоуборочной техники на линию при получении информации об ухудшении погодных условий. Кроме того, обязательно применение превентивных мер, таких как обработка противогололедными материалами проезжих частей до момента выпадения осадков или образования зимней скользкости", — заявил Алексей Спиридонов.

Руководитель регионального Управления автомобильных дорог Вячеслав Данилов подчеркнул, что дорожная диспетчерская служба постоянно взаимодействует с органами МЧС, ГИБДД, Росгидромета и перевозчиками. По его словам, для мониторинга погоды и состояния автодорог на Среднем Урале установлены 50 комплексных постов дорожного контроля, которые фиксируют коэффициент сцепления с дорогой, наличие льда и снега на трассах.