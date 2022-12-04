ГИБДД Екатеринбурга обратилась к водителям из-за снегопада

Дорожная ситуация в городе оценивается в 5 из 10 баллов. Фото: Галина Соловьева

В связи с непогодой автолюбителей призвали быть внимательнее за рулем. Скорость рекомендуется снижать до минимума.

Это поможет предотвратить ДТП в случае возникновения опасности, отмечают в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Также в Госавтоинспекции напоминают, что самым важным условием безопасного управления является хорошее техническое состояние автомобиля — исправная работа стеклоочистителей и световых приборов, соответствие типа шин времени года.

Пешеходам также важно соблюдать Правила дорожного движения. Чтобы стать заметнее на дороге, гражданам рекомендуют использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.

Добавим, по данным сервиса Яндекс.Карты, в уральской столице отмечаются 5‑балльные пробки. Заторы зафиксированы на улицах Куйбышева, 8 Марта, Малышева, Токарей, Репина, на Сибирском тракте. Ситуацию осложняют аварии.