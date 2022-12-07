Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 декабря

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах. Фото: Полина Зиновьева

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ. По уточненным данным, он будет действовать до 15 декабря.

Как и прежде, ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные воздушные гавани России работают штатно.

Пассажиров предлагается перевозить по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 9 декабря.