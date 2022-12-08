МТС оборудует грузовики электронным помощником водителя

МТСвнедрила интеллектуальную систему предупреждения столкновений и контроля водителей грузовых автомобилей. Пилотный комплект системы «Видеомобиль» тестирует предприятие «ЦемТранс» (ООО «СЛК Цемент»).

Комплекс контроля состоит из пяти видеокамер, которые следят за положением автомобиля на дороге, отслеживают скорость транспортного средства, препятствия на дороге и опасное сближение с попутным транспортом. А также регистрирует состояние водителя и в случае нетипичного поведения предупреждает его специальным сигналом, что позволяет исключить возникновение чрезвычайной ситуации по вине человека.

Данные с видеокамер проходят интеллектуальную обработку и фиксируются пятиканальным видеорегистратором, а также транслируются с помощью сотовой связи в личный кабинет диспетчера. Таким образом, осуществляется тройной контроль каждого рейса цементовоза – непосредственный контроль водителем «тревожного монитора», контроль со стороны диспетчера в случае возникновения опасных ситуаций и архивирование данных о каждой поездке на сервере для разбора аварийных случаев. Работа всей системы нацелена на обеспечение максимальной безопасности водителя и груза.

Фото: МТС

Пилотный комплект установлен на тягаче Volvo FH с полуприцепом-цементовозом ООО «ЦемТранс», являющегося обособленным транспортным предприятием производителя цемента ООО «СЛК Цемент». Оборудование и программное обеспечение системы «Видеомобиль» создано в Екатеринбурге компанией Вектор-ИТ и сертифицировано в соответствии с 16ФЗ и ПП 969.

Фото: МТС

«Транспорт и логистика - это те сферы экономики, которые сегодня являются драйверами развития цифровых и телекоммуникационных технологий. Высокая цена самой техники и перевозимых грузов, а главное работа человека в потенциально травмоопасной среде машин вынуждают перевозчиков искать технические решения для снижения рисков. Система «Видеомобиль», инсталлированная нами на технику предприятия «ЦемТранс» - это высокоинтеллектуальный цифровой помощник, как для водителей, так и для владельца грузовиков, позволяющий серьёзно снизить «человеческий фактор» в управлении автомобилем. Такие комплексы могут устанавливаться и на пассажирский транспорт – автобусы, троллейбусы, трамваи», - рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

"Одной из ценностей ООО "СЛК Цемент" является первостепенное положение человека. Безопасность каждого сотрудника приоритетна для нас. Этой идее подчинены все сферы нашей деятельности: от перевода автомобилей на более экологичные виды топлива до внедрения цифровых инноваций. Находясь в поиске лучших решений, мы тестируем систему "Видеомобиль" как один из способов достичь нулевых показателей аварийности и травматизма. Комплект, установленный на нашем автоцементовозе, способствует снижению возможных рисков: обеспечивает связь с диспетчером напрямую, без использования мобильного телефона, оповещает о возникновении отвлекающих факторов, а главное, помогает контролировать состояние человека за рулем", - отметил директор ООО "ЦемТранс" Евгений Боровский.