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Общество / Авто и транспорт
8 декабря 2022, 13:25

Трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму перестанет возить пассажиров днем

трамвай № 333 "Львенок"

Граждан просят заранее планировать свой маршрут. Фото: Алексей Кунилов

На трамвайном маршруте № 333 Екатеринбург  Верхняя Пышма проведут настройку контактной сети. Работы стартуют 12 декабря и продлятся до конца года.

На протяжении почти трех недель "Львята"перестанут возить пассажиров с 10:00 до 14:00. В этот период предлагается ездить на автобусах № 111 и 108, курсирующих по привычному расписанию.

Как уточнили в пресс-службе ООО "Верхнепышминский трамвай", настройка контактной сети позволит в будущем избежать обледенения и обрывов, обеспечит бесперебойное движение трамвая на линии. 

Информацию о графике движения трамваев можно уточнить по номеру +7 922 032‑43‑57 или через мобильное приложение "Екатеринбург транспорт".

Напомним, движение по первому в России межмуниципальному трамвайному маршруту было открыто 31 августа. Низкопольные трамваи "Львенок", курсирующие по маршруту № 333 Верхняя Пышма – Екатеринбург, могут перевозить до 155 человек за раз.

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Областная газета Свердловской области

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