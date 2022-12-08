Трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму перестанет возить пассажиров днем

Граждан просят заранее планировать свой маршрут. Фото: Алексей Кунилов

На трамвайном маршруте № 333 Екатеринбург — Верхняя Пышма проведут настройку контактной сети. Работы стартуют 12 декабря и продлятся до конца года.

На протяжении почти трех недель "Львята"перестанут возить пассажиров с 10:00 до 14:00. В этот период предлагается ездить на автобусах № 111 и 108, курсирующих по привычному расписанию.

Как уточнили в пресс-службе ООО "Верхнепышминский трамвай", настройка контактной сети позволит в будущем избежать обледенения и обрывов, обеспечит бесперебойное движение трамвая на линии.

Информацию о графике движения трамваев можно уточнить по номеру +7 922 032‑43‑57 или через мобильное приложение "Екатеринбург транспорт".

Напомним, движение по первому в России межмуниципальному трамвайному маршруту было открыто 31 августа. Низкопольные трамваи "Львенок", курсирующие по маршруту № 333 Верхняя Пышма – Екатеринбург, могут перевозить до 155 человек за раз.

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