В Серов запустят регулярные "Ласточки" в 2023 году

Сейчас из Екатеринбурга в Серов ходит "Ласточка" по выходным дням. Фото: Алексей Кунилов

Из Екатеринбурга в Серов "Ласточки" на постоянной основе начнут ходить в 2023 году. По этому вопросу губернатор Свердловской области ведет переговоры с главой СвЖД.

"Уже сегодня мы делаем пробные пуски "Ласточек" в Серов, это электричка выходного дня. <...> Мы в постоянном режиме запустим "Ласточку" в Серов в следующем году. Определяем конечную точку дислокации: это будут либо Бокситы, либо Карпинск, либо Волчанск", — рассказал о планах Евгений Куйвашев на прямой линии с жителями региона.

Глава региона добавил, что для пуска "Ласточки" по технических характеристикам требуются определенные условия.

"Ласточка" может ходить только по путям, которые состоят из железобетонных шпал. Поэтому там, где деревянные шпалы, их нужно переложить на железобетонные", — отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, сегодня из прямой линии стало известно, что в 2023 году в Первоуральске откроют обновленный Дворец видов спорта, а также начнут реконструкцию плотины Нижнетагильского пруда.