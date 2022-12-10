На участке ЕКАД установили пешеходный мост

Мост оборудован подъемником и видеокамерами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Конструкцию смонтировали на десятом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), между поселком Долинка и ЖСК "Ключевской". Надземный пешеходный переход оборудован видеокамерами, а также подъемниками для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, длина пешеходного моста составляет 54 метра, ширина — 2,3 метра. Модульную конструкцию установили на высоте в 5,8 метра от дороги. Это сделано для того, чтобы под мостом свободно могли проезжать машины спецтехники.

Мост оборудован подъемником. Воспользоваться им могут пожилые и маломобильные люди, родители с колясками и другие. Видеокамеры передают изображение в диспетчерский пункт оперативному дежурному, который по видеосвязи управляет подъемниками. Полностью открыть сооружение для пешеходов дорожники планируют до нового года, сейчас на объекте завершают наладку всех систем.

Мост над проезжей частью установили в рамках реконструкции ЕКАД от Челябинского до Тюменского тракта (это старейший участок, построенный в 1922 году. — Прим. ред.). Работы ведутся по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". На территории построили еще две полосы для проезда транспорта. С расширением проезжей части до четырех полос появилась необходимость в новом надземном сооружении, которое возвели сегодня ночью. Отметим, что ранее дорогу местные жители на данном участке пересекали по светофору.

Всего на трассах Свердловской области установлено шесть модульных надземных пешеходных переходов. Этот стал седьмым.

Напомним, замкнуть ЕКАД в кольцо раньше срока удалось благодаря федеральному финансированию, которого добился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Работы на разных участках Екатеринбургской кольцевой дороги были включены в национальный проект.